Il napoletano Pio Esposito, l’ultimo della dinastia, uno dei talenti “non visti” in Campania

Fa gol in azzurro, sta prendendo le misure alla Serie B, è un centravanti di 1.90 che sa giocare con gli altri e vede la porta: coi nerazzurri ha un contratto lungo, e in futuro…

L’ultimo degli Esposito non ha nessuna intenzione di cambiare rotta. Intanto, il nome. Chiamatelo Pio, Pio e basta, perché “di Francesco ce ne sono tanti”. L’ha raccontato in un’intervista su Sportweek, dove ha svelato il suo feeling con l’originalità. “E’ una qualità che ho sempre apprezzato”. In campo cerca di ritagliarsi uno spazio tutto suo. Quando l’hanno accostato a Lewandowski si è fatto una risata e ha dribblato ogni paragone. Ammira l’intelligenza di Benzema, l’unicità realizzativa di Haaland e la velocità di Thuram. L’Inter l’ha spedito di nuovo in prestito a La Spezia, dove la stagione scorsa ha segnato 4 gol alla prima annata da professionista in Serie B. Non male. Quest’anno ha già punto una volta nelle prime quattro uscite. Il suo identikit è chiaro: “In campo sono un “9” a cui piace venire incontro e giocare coi compagni, per fare sponde e aprire loro gli spazi”. Quando indossa la maglia dell’Italia si trasforma: Esposito ha vinto l’Europeo Under 19 nel 2023 e ha perso la finale del Mondiale Under 20 nello stesso anno, contro l’Uruguay. Ha segnato un gol con l’Under 17, due con l’Under 18, altri due con l’Under 19, uno con l’Under 20 e sei con l’Under 21 (in sette partite). Prima di calare un poker al Francioni aveva pizzicato anche la Norvegia e ancora San Marino. Sei squilli su sette sono arrivati contro la squadra che si allena all’ombra del Monte Titano, è vero, ma Esposito non sembra uno di passaggio.