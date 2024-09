Il Mattino – Nello staff di Conte spicca la figura di Tiberio Ancora, uomo di fiducia del tecnico

In casa Napoli, sotto la guida di Antonio Conte assume fondamentale importanza anche il ruolo del suo staff. Il tecnico salentino può contare sulla figura di Tiberio Ancora, personal trainer ed educatore alimentare, colui che prepara il menu dei calciatori sin dall’inizio del ritiro. È lui che ha il compito di controllarne il peso e che – riporta Il Mattino oggi in edicola – cura nei minimi dettagli ogni singolo elemento della rosa per far rendere tutti al meglio delle proprie potenzialità.

Ancora, fedelissimo di Conte, considera i calciatori al pari dei bolidi di Formula 1 ed è anche per questo che ritiene indispensabile mettere la giusta benzina nel motore di ognuno. «La cura del dettaglio a questi livelli è determinante, parliamo di “bolidi” se prendiamo in considerazione calciatori di squadre di alta fascia – le sue parole a Dimaro durante la presentazione – Noi proviamo ad aiutarli per bilanciare massa magra e massa grassa, trovare calciatori che non hanno seguito l’alimentazione giusta è difficile, per l’interesse del calciatore, ma anche per le esigenze del mister Conte». Non fanno eccezione i giorni liberi. «Se concederò ai ragazzi di assaggiare qualche specialità? Soltanto nella giornata libera».