Il Mattino – Napoli, Conte vuol sfruttare pienamente la sosta. Lavoro specifico per Lukaku

Il Mattino oggi in edicola si concentra sul Napoli, reduce dalla rocambolesca vittoria in rimonta sul Parma. Nella settimana dedicata alla sosta per gli impegni delle Nazionali, gli azzurri rimasti a disposizione di Antonio Conte stanno proseguendo il lavoro a Castel Volturno. Degli 11 calciatori convocati con le rispettive rappresentative, soltanto Kvaratskhelia e Anguissa saranno gli ultimi a rientrare alla base, giusto in tempo per la trasferta di Cagliari.

Il tecnico leccese ne sta approfittando per mettere ancora benzina nelle gambe dei giocatori che si ritrova a disposizione e per riportare nelle migliori condizioni ed il più in fretta possibile chi è giunto negli ultimi giorni di trattative. Su tutti Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha preferito declinare l’impegno dei diavoli rossi in Nations League per centellinare ulteriormente la preparazione insieme allo staff azzurro, sotto lo sguardo vigile del preparatore atletico Costantino Coratti e del nutrizionista Tiberio Ancora.

Factory della Comunicazione

Una sorta di richiamo di preparazione dopo che Big Rom si era allenato da separato in casa a Cobham, quartier generale del Chelsea, fin quando non ha avuto il via libera per ritrovare il suo mentore all’ombra del Vesuvio. Romelu stava già seguendo un protocollo di lavoro specifico in Inghilterra che evidentemente conosceva fin troppo bene, avendo già lavorato con Conte ai tempi dell’Inter del 19esimo scudetto. L’attuale menu prevede corse, ripetute, accelerazioni, sedute in palestra, pesi ed un regime alimentare ad hoc.