“Neres ha grandi doti ma pecca di discontinuità! Ha l’occasione di dimostrare il suo valore”

Sabatino Durante, agente Fifa, ha parlato ai microfoni di Forza Napoli Sempre degli azzurri, facendo il punto sui nuovi acquisti agli ordini di Conte.

“David Neres, reduce da 2 assist nelle prime partite col Napoli, era paragonato a Neymar da giovane? Sì, quando era nel settore giovanile del Sao Paulo prometteva molto. Ha seguito la scia di Antony, andato poi in Olanda. Se però non confermi le abilità, a differenza di Antony non vai in Inghilterra, vieni rimandato a settembre e finisci in Portogallo. Neres ha grandi doti, ma non ha mantenuto le promesse straordinarie del passato. Spero che, a 27 anni, trovi la tranquillità e la fiducia dell’allenatore per esprimere quel 30% che ha ancora in canna. Un campione, un fuoriclasse, sono altro: fanno 40 gare ad alto livello, non degli sprazzi. Neres fa spezzoni, ma non ha la continuità. Il campione fa grandi prestazioni per tante partite, mentre lui si esprime a periodi. Kvaratskhelia, invece, è un campione perché ha qualità eccezionali e le mostra nel 90% dele partite che fa. Non è un robot, per questo non arriva al 100%. Neres toglierà il posto a Politano? Sono diversi, Politano è meno attaccante e sa fare anche la fase di non possesso. Sono due giocatori d’alto livello. Dipende dalle partite. Se devi ragionare e fare una gara tattica, Politano può essere l’uomo giusto. Giocano nello stesso ruolo, ma con qualità differenti. A meno che Neres non tiri fuori dal cilindro questo 30% che finora non ha mai mostrato…Tridente del Napoli top in Europa? Lascia stare: il nostro campionato è di medio livello, non facciamo i fenomeni. Koulibaly ha giocato male in Inghilterra, come Kim in Bundesliga. Lukaku non è il più grande centravanti al mondo, come non lo è Osimhen. Siamo un campionato di secondo livello e lasciamo perdere paragoni che non stanno né in cielo né in terra”.