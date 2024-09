“Napoli, con Conte possibile aprire un ciclo! Obiettivo? Tornare in Champions”

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Marte Sport Live, Pierpaolo Marino si è soffermato anche sull’inizio di stagione del Napoli.

“Ora si può fondare un ciclo, puntando su Antonio Conte e i tanti acquisti fatti. Non mi ha sorpreso più di tanto il saldo negativo del mercato: De Laurentiis ha speso sempre, spese 10-15 milioni in Serie C e B: è uno che il rischio di impresa se l’è assunto sempre. Dei nuovi acquisti Lukaku è la soluzione ideale per sostituire Osimhen, sebbene abbia caratteristiche diverse, essendo più un attaccante da fase di sfondamento che votato all’aggressione della profondità. Quel che è certo è che dà la garanzia della doppia cifra. In ogni caso mi sono piaciuti un po’ tutti, ma in particolare McTominay e David Neres. Il brasiliano è un giocatore fantastico: sono quelli ali che ti riconciliano con il passato, come i Claudio Sala di una volta. La mia griglia Scudetto? Il Napoli lo pongo tra le quattro che lotteranno per la Champions. Mi deluderebbe fortemente, se non fosse così. Mi deluderebbe Conte, non la società, che il proprio dovere l’ha fatto. Il rapporto tra De Laurentiis e Conte, ovvero tra due caratteri forti, per me può andare avanti in modo positivo, ma è essenziale che vi siano i risultati. Diciamo che il risultato è lo sciroppo che può lenire ogni ferita e Conte ha le qualità per somministrare ogni giorno lo sciroppo necessario in dosi giuste”.