Lukaku non si è mai fermato dopo il Parma, e i riscontri sono molto interessanti

Il Napoli, al termine della sosta per le nazionali, affronterà il Cagliari in trasferta, e conte potrebbe decidere di schierare Lukaku, che ha continuato ad allenarsi anche quando i suoi compagni si sono riposati, titolare in attacco, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Romelu, dicevamo, non s’è praticamente mai fermato dopo il Parma. Sin dal fischio finale: i colleghi entrano negli spogliatoi e lui, Neres e pochi altri impiegati per meno minuti o non entrati restano sul campo del Maradona per un supplemento atletico. Poi, domenica libera e da lunedì sotto con l’operazione-Cagliari: tre sessioni singole e ieri una doppia al centro sportivo di Castel Volturno. E sapete cosa? I riscontri sono molto interessanti. Corre, accelera, ci dà dentro a più non posso. Fisicamente, del resto, s’è presentato piuttosto preparato e tirato a lucido, avendo seguito per l’estate intera i programmi atletici compilati dal prof Coratti e anche due settimane di digiuno intermittente prima di arrivare. Sta bene Rom, gli manca il ritmo partita ma è solo questione di tempo. Il tempo di lasciarsi la sosta alle spalle e di andare a caccia della terza vittoria consecutiva contro il Cagliari. Facile? Per niente. Ma Lukaku è qui per questo”.

