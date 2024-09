Coppa Italia Femminile – Tra sabato e domenica i sedicesimi. Il Napoli Femminile in trasferta

Dopo il turno preliminare, la competizione entra nel vivo: nel weekend in campo 14 squadre di Serie B e 2 di Serie A eBay: in palio otto posti per gli ottavi in programma a novembre Dopo il turno preliminare dello scorso 25 agosto, la Coppa Italia Femminile entra nel vivo con le gare dei sedicesimi di finale. Entrano in scena 2 club di Serie A eBay (Napoli Femminile e Lazio, rispettivamente nona e decima in graduatoria) e 12 di Serie B, a cui si aggiungono Orobica e Vis Mediterranea che hanno superato rispettivamente Lumezzane e Pavia Academy nel preliminare. Sette le gare in programma domenica 8 settembre, con un anticipo al sabato, quello del match tra Freedom e Ternana Women. La Lazio, alle 12.30 a Cologno al Serio contro l’Orobica, aprirà il programma di una domenica che prevede anche Arezzo-H&D Chievo Women, San Marino Academy-Parma, Bologna-Genoa, Brescia-Hellas Verona, Vis Mediterranea-Napoli Femminile e Res Women-Cesena. Calcio d’inizio alle 15, con Brescia-Verona che comincerà invece alle 16.30. IL REGOLAMENTO In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da 15′ ciascuno: qualora persistesse la parità, la qualificazione si deciderebbe ai tiri di rigore. Le otto vincenti raggiungeranno le prime otto squadre in graduatoria per gli ottavi di finale, in programma anch’essi in gara secca e in casa della squadra peggio piazzata in graduatoria tra martedì 5 e giovedì 7 novembre. COPPA ITALIA 2024-25 – SEDICESIMI DI FINALE (domenica 8 settembre, ore 15)*

Bologna-Genoa (Roma)

Vis Mediterranea-Napoli Femminile (Sampdoria)

San Marino Academy-Parma (Inter)

Res Women-Cesena (Sassuolo)

Arezzo-H&D Chievo Women (Fiorentina)

Freedom-Ternana Women (sabato 7, ore 11) (Milan)

Orobica Bergamo-Lazio (Como Women)

Brescia-Hellas Verona (ore 16.30) (Juventus)

*tra parentesi l’avversaria negli ottavi per la squadra vincente COPPA ITALIA 2024-25 – LE DATE

Sedicesimi di finale – Domenica 8 settembre

Ottavi di finale – 5-6-7 novembre

Quarti di finale – 14-15-16 gennaio (andata), 28-29-30 gennaio (ritorno)

Semifinali – 15-16 febbraio (andata), 15-16 marzo (ritorno)

Finale – Data da definire Fonte: Figc