Osimhen ha scelto il suo numero di maglia, e ha ritrovato Mertens: “Lui è un fratello maggiore per me”

Victor Osimhen è stato ufficializzato nella giornata di ieri in prestito secco al Galatasaray, ed è stata subito festa grande a Istanbul per lui, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Poi è stato il momento di un altro tipo di comunicazione, quella via social: le foto con la nuova maglia – numero 45, come il suo amico Balotelli – e un video in cui Osi s’è presentato in smoking ad un’elegante festa in maschera, dove cala il silenzio appena fa il suo ingresso. Non solo, c’è stato spazio anche per le sue prime parole al canale ufficiale del club: «Stavo già guardando da un po’ le partite del Galatasaray, quando ho saputo dell’interesse è stata una decisione facile da prendere. E poi qui c’è Mertens, un fratello maggiore per me, sono entusiasta di essere di nuovo suo compagno di squadra». Felici e contenti, meno il “leone” Icardi, che dovrà fare i conti con la Super Aquila quando tornerà dall’infortunio”.

Factory della Comunicazione