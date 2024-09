Il Mattino – Neres show al Maradona, già due assist vincenti per il nuovo esterno di Conte

David Neres in campo ci ha messo un nanosecondo per mostrare le sue qualità nel campionato italiano ed alla ripresa del torneo in quel di Cagliari potrebbe addirittura partire dal primo minuto con la maglia azzurra. Si legge su Il Mattino. La sgradevole vicenda dell’orologio rubato ha soltanto spostato le… lancette – purtroppo – su un episodio di cronaca che gioco forza ha distratto dal valore di un giocatore di primissimo ordine nelle fila del Napoli in campo ci ha messo un nanosecondo per mostrare le sue qualità nel campionato italiano ed alla ripresa del torneo in quel di Cagliari potrebbe addirittura partire dal primo minuto con la maglia azzurra. Si legge su

Factory della Comunicazione

L’esterno offensivo brasiliano, giunto in quest’ultima sessione di mercato dal Benfica, ha subito messo in mostra i pezzi migliori del suo repertorio deliziando la platea del Maradona . Nell’arco di due spezzoni di partite, infatti, Neres ha già scodellato due assist vincenti (per Simeone nella sfida vinta con il Bologna e per Anguissa , che ha completato la rimonta ai danni del Parma) oltre ad essere stato a dir poco determinante per la remuntada sui ducali. Prima ancora del servizio assistenza per Zambo, l’attaccante paulista è stato protagonista dell’episodio che – di fatto – ha indirizzato la partita nei binari giusti per il Napoli .