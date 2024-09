Fedele: “Il vero crack del mercato del Napoli è Buongiorno! Di Lorenzo meglio esterno che braccetto”

“Il vero crack del mercato del Napoli è Buongiorno, in assoluto: ha grande fisicità, è ciò che mancava al Napoli ed ha le stimmate del difensore. McTominay sa giocare in vari ruoli e anche in difesa? Nella storia del calcio italiano – ha detto il dirigente a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – , quasi nessun scozzese o inglese si è affermato in Serie A ed è diventato determinante… Buongiorno è bravo, però il vero a determinare è Lukaku, perché fa gol.

Factory della Comunicazione

C’erano scozzesi del Torino, un altro giocò nel Milan e non ebbe fortuna per il modo di vivere il calcio così diverso da quello al quale era abituato. L’inglese Ian Rush, poi, non fece benissimo con la Juve. I calciatori che vengono dal mondo britannico devono adeguarsi al nostro calcio e, soprattutto, ai nostri allenamenti.

Fisicamente, McTominay è ciò che mancava al Napoli, ma non serve solo questo. McTominay gioca in sei posizioni, tra difesa, centrocampo e anche attacco? Chi gioca in cinque-sei non sa farne bene nessuno. Al Napoli serve un centrocampista in più. Il 3-4-2-1 non può farlo, è sicuro. Se userà ancora il tridente offensivo, dietro si schiererà a quattro. Di Lorenzo non è un centrale, Conte si ostina a usarlo dietro, ma così va in difficoltà. Come quinto di destra, invece, è uno dei migliori, per spinta e inserimenti. Gilmour, come ho già detto, assomiglia a Fusi. Per fisico, Gilmour gli somiglia: è di movimento, ma anche cacciatore di palloni, di sacrificio.