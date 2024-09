Conte come Spalletti, si è aggiornato tanto quando non ha allenato e potrebbe cambiare il modulo!

Gaetano D’Agostino, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Cambio modulo per il Napoli? Il calcio è diventato talmente repentino nei cambiamenti che tutto può essere, ma il marchio di fabbrica di Conte è la difesa a tre. Conte s’è aggiornato tanto nel tempo in cui non lavorava, quindi perchè no? E’ un allenatore capace di fare tutti i moduli, ma il sistema di gioco si cambia nel momento in cui si nota che non si fa tutto ciò che dice l’allenatore per una questione di caratteristiche. McTominay e Gilmour? Son talmente bravi che possono dare la possibilità a Conte di passare al 4-3-3. Per me Kvaratskhelia diventa imprevedibile partendo da esterno, Lukaku deve avere meno gente vicino per far reparto, poi se gli arriva la mezz’ala a supporto ancora meglio. Ho la sensazione che si possa fare il 4-3-3. Ngonge? Può fare anche la mezz’ala offensiva, ma se Conte non l’ha mai citato nelle sue conferenze un motivo ci sarà. Folorunsho? Parte dietro i suoi colleghi di reparto. Ho incontrato Michael a Roma per caso e di Conte mi ha parlato benissimo. Gli ho dato un consiglio, gli ho detto che dopo una discussione con un allenatore alla fine decide sempre lui. Con Conte rischi di non giocare più, per Conte o è bianco o è nero. Ho consigliato a Michael di parlare poco e lavorare tanto, anche se non giocasse quest’anno si arricchirebbe con questo allenatore”.