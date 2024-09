Ad inizio stagione, Meret è stato decisivo già due volte

Dopo la sosta per le nazionali il Napoli tornerà in campo con due novità, Gilmour e McTominay, ma una delle presenze indiscutibili, che ha salvato gli azzurri già due volte tra campionato e Coppa Italia, è sicuramente Alex Meret, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Una vita in discussione ma sempre al proprio posto. Tra i pali. Reattivo alle voci e ai palloni vaganti. O ai tiri improvvisi che rischiano di macchiare un’impresa o semplicemente una partita che stava per farsi interessante. Ci sono voluti due volte i guantoni di Alex Meret nelle prime quattro partite ufficiali della nuova stagione. Proprio lui, il portiere in bilico eppure decisivo, il titolare del Napoli di Conte che salva la squadra in Coppa Italia col Modena, regalandole i sedicesimi alla lotteria dei rigori, e poi la salva di nuovo col Parma, al minuto 105, quando sembra ormai finita, con la prodezza su Almqvist dopo i due gol della rimonta.

