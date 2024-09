Rudy Galetti: “C’è altra serie A sulle agende turche”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Rudy Galetti, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Ci sono sirene turche per qualche giocatore di serie A?

“Il Galatasaray prova ad attirare Kostic e McKennie, ma anche Rabiot è sul loro taccuino. Il francese vuole massimizzare l’ultimo contratto importante ed aspetta la Premier. L’arrivo di Osimhen può aver aperto un filone di giocatori che non hanno spazio altrove, però in un campionato comunque ambizioso”.

La Roma sta completando la difesa…

“L’uscita di Smalling in Arabia ha consentito gli arrivi praticamente di due titolari come Hummels ed Hermoso. I giallorossi hanno fatto un mercato valido, considerando anche l’aver trattenuto Dybala”.

Nessun colpo a parametro zero per il Napoli?

“Al momento, no: probabilmente, se dovesse Osimhen trovare poi mercato a gennaio, e risolvere quindi quanto non è stato risolto la settimana scorsa, magari andando in Premier, è probabile che gli azzurri possano operare sugli esterni. È tutto prematuro, e si fanno solo ipotesi”.

Qual è il calciomercato delle italiane?

“La Juventus è la regina del mercato, nonché quella che ha speso di più. Ha preso giocatori di alto livello. Con la mano di Thiago Motta, è fra le favorite dello scudetto. L’Inter ha svolto un mercato oculato, Taremi e Zielinski su tutti. Sono andati a rinforzare una squadra già fortissima. L’Atalanta, invece, aveva degli scontenti in rosa e ancora non si è vista la mano di Gasperini. Il Milan ha fatto un mercato mediocre: l’uscita di Kalulu alla Juve, per poi prendere Emerson Royal, a venti milioni, è la sintesi. Di contro, Pavlovic è un giocatore di livello. Ma qualche scelta non l’ho capita. Il Napoli ha fatto un mercato funzionale: Spinazzola e Lukaku sono giocatori che voleva Conte, poi l’arrivo dei due scozzesi, Neres, sono complessivamente giocatori di alto livello. Anche l’uscita di Osimhen va’ valutata bene, non è stata risolta completamente ma la situazione era difficile”.

