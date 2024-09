Mario Rui, ancora un rifiuto: dice no alla Turchia

Ancora senza soluzione la questione Mario Rui. Il terzino portoghese che si dice sia ai ferri corti con il suo procuratore, continua a rifiutare tutte le offerte, l’ultima dalla Turchia. Lo scrive l’esperto di mercato, Nicolò Schira su X:

“Mario Rui vuole restare al Napoli nonostante il club non lo abbia inserito nella lista della Prima Squadra per la Serie A 2024/25. Mario Rui ha rifiutato anche l’offerta del Başakşehir ieri sera. Il Napoli sta ancora lavorando per venderlo. Il contratto del terzino sinistro scade nel 2026 (2 milioni di euro all’anno)“.

