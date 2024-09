“Lukaku? I compagni di squadra si sentiranno più tranquilli come quando c’era Osimhen”, è sicuro l’ex pugile

Patrizio Oliva, ex pugile, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Lukaku? I compagni di squadra si sentiranno più tranquilli come quando c’era Osimhen. A volte si costruisce e poi non c’è il finalizzatore, ma con uno come Lukaku la musica cambia. Il Napoli ha vinto perchè non s’è arreso, chi si arrende non vincerà mai. Conosciamo Conte, è un allenatore di carattere, focoso. L’atleta prende il carattere dell’allenatore e se l’allenatore non ha carattere anche l’atleta diventa così. Tutto dipende dal nostro sistema nervoso. E’ importante avere una rosa profonda per evitare che qualcuno si possa appagare. Abbiamo sempre detto che il pubblico è il dodicesimo uomo in campo, ma non mi è piaciuto sentire i commenti dopo la prima sconfitta, addirittura ho sentito dire che Conte sarebbe dovuto andar via. Il pubblico dev’essere paziente, non è giusto esaltarsi per una vittoria o entrare nello sconforto per una sconfitta. Il calciatore non deve avere pressioni e noi non dobbiamo dargliele. Lukaku? Non è come Tyson, ha una rapidità di escuzione impressionante. Non è quello grosso e macchinoso, ma è anche veloce”.

