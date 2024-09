“Conte potrà lavorare adottando diverse situazioni tattiche: un mese per il vero Napoli!”

Christian Argurio, attuale direttore sportivo del Novara, ex osservatore della Juventus allenata da Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di 1 Football Club del Napoli.

Non è troppo leggero il centrocampo a due di Conte?

“Non vado a criticare le idee di calcio di un grande allenatore come lui: a Napoli ci sono ancora delle situazioni da sistemare e lui riuscirà sicuramente a fare ordine in questo cantiere aperto. Conosco bene i due nuovi acquisti scozzesi: sono giocatori di valore importante, ma che devono inserirsi in un nuovo calcio, e devono capire le direttive di un allenatore giustamente maniacale come Conte. In generale, questa squadra è in fase di ricostruzione. Credo che si inizierà a vedere una quadra, almeno tra un mese. Sarà una squadra che, oltre alle già ben note qualità, acquisirà anche il carattere del proprio allenatore. La sosta può far bene, per vedere una squadra più solida”.

Quali possono essere le alternative tattiche?

“Le variabili tattiche iniziano dalla linea dei difensori: se continua a giocare con i tre, si continuerà a giocare con un centrocampo a due, oppure a tre. Qualora dovesse mettersi a quattro, potranno esserci altre situazioni. Vedremo più avanti, dovrà trovare il proprio equilibrio. Si deve avere pazienza per vedere un Napoli concreto, arrabbiato, ma anche vincente, a prescindere da quanti difensori potrà schierare. Non si può costruire tutto in pochissimo tempo”.