CdS – Il primo giorno di Osimhen in Turchia, tanto entusiasmo e Mertens ad aspettarlo

La vicenda di Osimhen ha finalmente trovato il giusto epilogo, ed il nigeriano è atterrato in terra turca, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Victor Osimhen è arrivato a notte fonda a Istanbul – intorno alle 2.20 italiane, le 3.20 turche – e all’aeroporto ha trovato migliaia di tifosi in delirio ad attenderlo. Wow. Un po’ se l’aspettava, Mertens gli aveva spiegato di cosa sono capaci da quelle parti, ma l’emozione è stata notevole: «È una bella sensazione, l’atmosfera è incredibile, è una delle migliori tifoserie del mondo. È bello essere qui». Le prime parole ai giornalisti turchi da centravanti del Galatasaray, prima ancora di firmare per il club. Evidentemente non è scaramantico o forse era soltanto sicuro che alla fine l’accordo sarebbe arrivato. Cosa puntualmente accaduta ieri, dopo una bella dormita e un lungo incontro al quartier generale di Galata, culminato nelle visite mediche e nelle prime immagini girate sul campo del Rams Park.

Affare fatto, insomma. Secondo questi termini: il Napoli cede Osimhen per un anno in prestito secco, gratuito, fino al 30 giugno; il Galatasaray coprirà l’intero stipendio residuo (il totale è 11 milioni a stagione); la clausola rescissoria scende da 130 a 75 milioni, sarà valida per tutti i club del mondo esclusi quelli italiani, e sarà attiva da gennaio 2025; il contratto di Osi, per il momento, continuerà ad avere scadenza 2026, ma nel caso in cui la prossima estate non sarà ceduto, allora il Napoli potrà esercitare un’opzione unilaterale di rinnovo fino al 2027. Burocrazia. Tanta, complessa, articolata.