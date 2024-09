Buongiorno è il nuovo leader del Napoli di Conte, ma è pronto a prendersi anche la Nazionale

L’Europeo da spettatore, la Nations League da potenziale titolare. Alessandro Buongiorno è uno dei principali candidati a recitare il ruolo di protagonista nella nuova Italia di Luciano Spalletti. Il giovane difensore del Napoli non solo è stato confermato dal ct nel gruppo, ma è destinato ad essere un perno della retroguardia azzurra per molti anni. Esattamente come sta facendo – con egregi risultati – nel Napoli di Conte. Per il 25enne ex Torino si tratta del momento della consacrazione.

Factory della Comunicazione

Dopo la convocazione e l’esordio con l’Italia di Mancini (il 18 giugno del 2023) nella finale per il terzo posto vinta ai danni dell’Olanda in Nations League e la chiamata di Spalletti per Euro ’24 (in cui però non è mai stato impiegato), Buongiorno dopodomani sera potrebbe addirittura partire titolare al Parco dei Principi contro la Francia di Mbappè nella prima giornata di Nations League. Si legge su Il Mattino.

In ogni caso, a prescindere dalle scelte immediate di Spalletti, la stella di Buongiorno è in ascesa, la benedizione di Conte (che pure qualcosa in Nazionale ha fatto) è stata una sorta di investitura e le prestazioni del difensore non hanno fatto altro che confermarne la qualità.

Forte fisicamente, bravo negli anticipi, rapido nelle chiusure e lucido nella lettura del gioco, Buongiorno ha tutte le caratteristiche per crescere ancora in maniera esponenziale. E la vetrina della nazionale non può fare altro che fargli bene.