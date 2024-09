⚽️CdS Campania⚽️ – “NAPOLI TUTTO SU KVARA” – La priorità di Manna è blindare il georgiano

Factory della Comunicazione

La cessione dell’ex gemello d’attacco spalanca le porte al prolungamento di contratto al 2029

Victor manda Kvara in gol

La prossima missione di ADL sarà definire il rinnovo di Khvicha

Conte l’ha blindato prima di arrivare e De Laurentiis ha respinto il Psg

Un a volta ceduto Osimhen, e una volta dribblato il pericolo concreto di uno stipendio da 11 milioni ormai insostenibile anche per la Premier, il Napoli potrà dedicarsi con l’animo più lieve e le braccia più forti al rinnovo di Kvaratskhelia. E così, volendo andare giù di romanzo e romantico, verrebbe quasi da dire che l’ultimo regalo di Osi prima di partire per la Turchia è stato per il gemello. Per Kvara. Victor di certo non lo sa, non è tenuto a saperlo e neanche a pensarlo, ma certe narrazioni diventano più affascinanti con retroscena scavati in una vecchia amicizia e in tanti ricordi di gol e assist ricamati nello scudetto. Già: tante volte Khvicha ha spedito in porta Osimhen e questa volta, invece, l’assist no-look lo ha fatto il bomber. Attraverso il mercato. Con l’aiuto del Galatasaray. Non resta che scrivere il lieto fine: altrimenti, addio romanticherie.

Fonte: CdS