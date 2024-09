Simeone, Cons. Comune di Napoli: “L’episodio di Neres lascia sgomento e resta ingiustificabile”

Il Consigliere e Presidente della Commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità del Comune di Napoli, Nino Simeone, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “L’episodio di Neres lascia sgomento e resta ingiustificabile, purtroppo succede dappertutto e non solo a Napoli. Il ragazzo sarà libero di indossare un orologio da 100mila euro senza nessuna remora, in un contesto in cui c’è grande servizio d’ordine. È un episodio successo al viaggio di ritorno e questo deve far pensare su cosa non sia funzionato nella scorta verso il ritorno. Neres è ancora un ragazzino e sarà rimasto sotto shock per quanto successo. Napoli non è la città dei rapinatori e degli scippatori, succede in tutta Italia. Cosa dire a Neres? Al ragazzo possiamo solo ribadire il nostro affetto, capirà che questo brutto episodio non qualifica tutta Napoli e i napoletani. Il calore dei tifosi lo ripagherà, dobbiamo ragionare così. Rapina a Neres cattiva pubblicità? Bisogna fare le persone serie, Napoli non si sporca con la microcriminalità. A Parigi, a Madrid, a Roma e a Milan succede ogni giorno, per dirne qualcuna. Napoli non ha fatto una brutta figura, ma questi quattro cialtroni che speriamo possano essere arrestati quanto prima. Il tema vero è lo standard di sicurezza nelle grandi città. Nessuno si permetta, però, di strumentalizzare quanto successo a Neres per sparare me**a sulla nostra città! Altrimenti mi presento io in Procura a querelare questi soggetti”.

