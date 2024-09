L’arrivo di Conte, i dialoghi con Kvara, le tattiche di gioco e i nuovi arrivati

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non è stato semplice per Conte e Lukaku ritrovarsi, il percorso è stato lungo ed ora il Napoli ha definitivamente cambiato le strategie di mercato. C’è solo da lasciare tranquilla la squadra e credo che qualche soddisfazione arriverà. Kvaratskhelia? C’è stato un momento di frizione quando il calciatore aveva immaginato di andare altrove, poi è arrivato Conte che gli ha spiegato la situazione e gli ha detto che Osimhen non sarebbe stato più a Napoli e di attendere con pazienza perchè il suo turno sarebbe arrivato. I dialoghi tra la società e gli agenti del calciatore e mi sembra che Kvaratskhelia sia tornato a giocare in maniera esemplare, da professionista vero. Ora può rinnovare. Conte? Nel momento in cui sta trovando il bandolo della matassa a livello tattico non credo cambi con l’arrivo dei due scozzesi. A gara in corso accadrà, ma ideologicamente non credo Conte cambi modulo”.

