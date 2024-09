CdS – Si chiude uno dei mercati più complessi e sorprendenti del Napoli, i dettagli

In giornata anche la vicenda Osimhen sarà sistemata, e così per il Napoli si chiuderà uno dei mercati più sorprendenti di sempre, come sottolinea Il Corriere dello Sport. “Appena Osimhen firmerà con il Galatasaray, il Napoli avrà chiuso uno dei mercati più intensi, complessi e sorprendenti dell’era De Laurentiis. Di certo una rivoluzione per il modo in cui è stato immaginato, studiato e poi condotto: le idee andavano in un senso, le necessità hanno stravolto piani e senso di marcia. Et voilà. Adl ha investito tanto, tantissimo: 147,5 milioni di euro (esclusi i bonus) per acquistare sei giocatori. Soltanto due molto giovani e di prospettiva, come nella migliore delle tradizioni del club: il difensore spagnolo Rafa Marin, 22 anni, 10 milioni; il centrocampista scozzese Billy Gilmour, 23 anni, 14 milioni. Per il resto, contrariamente a un copione consolidato, sono arrivati giocatori affermati, più maturi, provenienti da grandi palcoscenici e di conseguenza accompagnati da esigenze economiche di alto livello. Soprattutto senza il sostegno dei ricavi della Champions o di qualsiasi altra coppa europea: Alessandro Buongiorno, 25 anni, 35 milioni; Romelu Lukaku, 31 anni, 30 milioni; Scott McTominay e David Neres, 27 anni, rispettivamente 30,5 e 28 milioni; Leonardo Spinazzola, 31 anni, a zero. Il tutto, più i bonus”.

Factory della Comunicazione