Breda: “Salernitana? È stata un’estate di problemi, ma la squadra ora ha carattere”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Roberto Breda, allenatore:

“Salernitana? È stata un’estate con tanti problemi. Da una parte la cessione del club con la ricerca di un compratore da parte del presidente Iervolino e dall’altra un mercato non facile che ne è conseguito. Ma ne è uscita una squadra con carattere che ha centrato risultati anche oltre il 90’.

È una cosa che era un po’ mancata a Salerno nell’ultimo anno. Era importante avere una squadra che lottasse oltre il risultato e quest’anno si vede una formazione che ha tanta fame, come ad esempio Simy che aveva avuto esperienze negative ultimamente. Si vede che vogliono cambiare rotta. Salerno ha uno stadio che si è sempre esaltato in passato, era importante tornare a questo tipo di atteggiamento.

Amatucci? Abbiamo lavorato insieme a Terni, lui incarna quel che ho detto. Ha una grandissima personalità, combatte su ogni pallone, dimostra in campo ben più della sua età per atteggiamento e senso di responsabilità. Sta dimostrando il suo valore in un contesto difficile. La Serie B di quest’anno? Come ogni anno all’inizio è difficile fare delle considerazioni a medio lungo termine. Vedi squadre come Sassuolo o Palermo che non sono partire come ci sia spettava a differenza di Mantova o Juve Stabia.