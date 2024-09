“Osimhen, senza Champions saranno guai di bilancio! Contratto scritto malissimo ma zero scuse finora”

Francesco Marolda, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Goal del caso Osimhen, con il nigeriano ora ad un passo dal Galatasaray dopo il burrascoso naufragio delle trattative con Al Ahli e Chelsea.

“Mi auguro che la sconfitta di tutti per la vicenda Osimhen si fermi qui. Un buco di questa portata nel bilancio del Napoli, ovemai non si dovesse centrare la prossima Champions, sarebbe un bel guaio. Hanno sbagliato tutti, ma la madre di tutti gli errori sta nell’aver scritto un contratto malissimo. Hai dato 10 mln netti ad Osimhen convinto andasse via, ma si sarebbero dovuti cautelare nel caso in cui non fosse stata pagata la clausola. Qualcuno dovrebbe chiedere scusa per quel contratto sbagliato e non lo fa nessuno. Anche Osimhen ha sbagliato perchè non s’è reso conto che facendo così sarebbe rimasto a bocca asciutta e questo può essere la tomba per lui, se resta fermo un anno dovrà ricominciare da capo. Questo è il momento in cui bisogna limitare i danni, non si può pensare di andare avanti all’infinito così. Il Napoli deve pensare che i principi valgono, ma i bilanci devono essere tutelati“.