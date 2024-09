Napoli, che boom anche sui social, impennata nell’ultima settimana

I dati degli account social della società azzurra sono il termometro ideale per misurare la febbre dei tifosi, per dare contezza alle tante e tutte veloci pulsioni emotive del popolo partenopeo, che segue con partecipazione le vicende della squadra di Antonio Conte.

Ci vorrebbe quasi un elettrofollowergramma a settimana per avere il polso di come le scelte dell’allenatore, le prestazioni sul campo dei singoli giocatori o le dichiarazioni del presidente De Laurentiis vengono accolte ogni volta. Un’anamnesi digitale che ha un fondamento assai reale. Nell’ultima settimana, dal 23 al 30 agosto, la passione online per il Napoli è riemersa in modo evidente trascinata dalla convincente vittoria casalinga contro il Bologna e non di meno dagli acquisti di Romelu Lukaku e Scott McTominay che hanno galvanizzato l’ambiente.

A raccogliere la quota più consistente dell’entusiasmo dei tifosi è l’account Instagram che è cresciuto di ben 17 mila nuovi follower, con un incremento percentuale rispetto alla settimana precedente di ben il 31%. Ma, in verità, tutti gli indicatori dell’account Instagram registrano un segno positivo da una settimana all’altra: le interazioni complessive, a cominciare dai like, sono cresciute del 62% raggiungendo la quota di 2 milioni e mezzo, così come l’engagement, che misura proprio il coinvolgimento dei follower, è stato dell’1,6%, mentre il 29 agosto quando è stato pubblicato il post del centravanti belga con la maglia azzurra questa percentuale è salita al 4,2%.

Al pari di Instagram, seppur con numeri leggermente più contenuti, crescono da una settimana all’altra anche la pagina Facebook e l’account X. In particolare, c’è un dato della pagina davvero interessante da sottolineare: i 40 post pubblicati hanno incassato in tutto 231.792 interazioni, tra commenti, like e condivisioni e di queste poco meno del 15% li ha ottenute ancora una volta il post della foto di Lukaku con la maglia del Napoli: 31.690. I follower dell’account X invece sono cresciuti in quest’ultima settimana di circa 2.000 unità, ma oltre questo numero assoluto che già di per sé è sintomatico, ciò che vale la pena evidenziare per aver contezza della ripresa della passione dei tifosi, è sempre il dato delle interazioni correlato a quello dei post.

Infatti, sempre dal 23 al 30 agosto, l’account X del Napoli ha pubblicato meno post rispetto alla settimana precedente, 31 contenuti con una diminuzione dell’11%, ma ha incassato più reazioni, ben 45.032, in crescita del 15%. Segnali evidenti di queste aspettative della tifoseria arrivano anche da le performance degli account attivi sulle due piattaforme video per eccellenza, Youtube e TikTok, dove si è pubblicato di meno rispetto agli altri canali. L’engagement dell’account di TikTok, che tra tutti ha il primato di essere quello più seguito con 5 milioni e mezzo di follower, ha incassato sui 5 video pubblicati ben 365 mila interazioni e una percentuale di coinvolgimento dello 0,95%. Mentre, i follower dell’account Youtube sono aumentati di 2.000 unità e le interazioni complessive lasciate dopo aver visto i 4 video pubblicati sono state quasi 10.000, in aumento del 162% rispetto alla settimana precedente, che ricordiamolo si era aperta con la brutta sconfitta a Verona.

Proprio nella notte della vittoria sul Parma, Antonio Conte ha colto l’occasione per mandare un messaggio ai napoletani via social: «Famiglia», ha scritto pubblicando una foto della squadra azzurra abbracciata attorno alla panchina.

