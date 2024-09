Meluso sul mercato del Napoli: “Il grande colpo è la permanenza di Kvara”

A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Meluso, ex direttore sportivo del Napoli: “Dovbyk? Abbiamo guardato tutto il mondo. Anche lui. L’ho visto più volte. Purtroppo in video, perché ci siamo mossi poco. L’anno scorso avrò visto una ventina di campionati, insieme a Micheli e Mantovani. È un modo di lavorare tipicamente italiano quello di avere più osservatori e a Napoli ci sono grandi professionisti. Pecchia interessava al Napoli? Non posso dirlo, non è corretto. Posso dire che Pecchia ha fatto dei lavori straordinari fra Cremona e Parma e bisogna dargli atto che è cresciuto tanto dopo aver fatto da secondo a Benitez. C’è molto di suo in questa squadra che mi ha stupito molto. Ci sono delle situazioni che non le improvvisi, le studi, e l’allenatore sta valorizzando i giocatori. Il colpo più importante del Napoli? La permanenza di Kvara è tanta roba! Un giocatore di quel livello, dopo un’annata disgraziata, non gioca in Europa, non è un fattore da dare per scontato. Anche i giocatori che sono arrivati che sanno di non fare le coppe. Buongiorno è un giocatore di grande livello, che poteva ambire ad una squadra che giocava le coppe. Però hanno scelto di puntare a ritornare in Champions“.

Factory della Comunicazione

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com