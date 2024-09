Kvaratskhelia, ci siamo: il rinnovo è davvero vicino

Si è parlato tantissimo anche di lui, questa estate. Kvaratskhelia, oggetto di mercato, tra rinnovo ed offerte, tra papà e procuratori. Ora, stando a quanto scrive l’esperto di mercato, Nicolò Schira su x, pare davvero giunto il momento… Il club gli ha proposto un contratto fino al 2029, con opzione per il 2030, a 5 milioni e mezzo l’anno più un milione e mezzo come bonus.

“Khvicha Kvaratskhelia si sta avvicinando a prolungare il suo contratto con Napoli. È un giocatore chiave e considerato intoccabile per il progetto di Antonio Conte. Pronto un nuovo contratto fino al 2029 + opzione per il 2030 con un aumento di stipendio a € 5,5M/anno +1,5M come bonus“.

Khvicha #Kvaratskhelia is getting closer to extend his contract with #Napoli. He is a key-player and considered untouchable for Antonio #Conte’s Project. Ready a new contract until 2029 + option for 2030 with an increase in salary to €5,5M/year +1,5M as bonus. #transfers https://t.co/2qAnQFQ7fg

— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 2, 2024