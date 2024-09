Tutti i numeri e le curiosità di Napoli/Parma, quanti legni per le due squadre

Lukaku di casa

Nelle ultime cinque stagioni di Serie A (dal 2020/21), tra i giocatori con almeno 25 gol all’attivo, Romelu Lukaku è quello che ha realizzato più reti in meno partite casalinghe: 29 in 48 (a seguire Victor Osimhen con 30 in 54 match interni).

Quanti legni

Nelle ultime due stagioni (dal 2023/24), solo la Fiorentina (33) ha colpito più legni del Napoli tra le formazioni di Serie A tra tutte le competizioni (27).

Suzuki dopo 9 anni

L’ultima volta che un portiere del Parma aveva ricevuto un cartellino rosso in Serie A risale al 15 marzo 2015 (Antonio Mirante contro il Sassuolo in quell’occasione).

Tiri concessi

Nelle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2022/23), solo contro il Milan (11, nel settembre 2022 e 12, nell’ottobre 2023) il Napoli aveva concesso più conclusioni totali nella prima frazione di gioco che contro il Parma nei primi 45’ (10).

Napoli di testa

Solo la Roma (29) ha realizzato più reti di testa rispetto al Napoli nelle ultime tre stagioni in Serie A (28, come la Fiorentina) – dal 2022/23.

Bonny gol

Tra i giocatori che hanno preso parte attiva a più di 10 reti a partire dalla scorsa stagione tra Serie A e B, Ange-Yoan Bonny è il più giovane (14 ottobre 2003, frutto di sei gol e otto assist).

Legni Parma

Il Parma ha colpito due legni nella prima frazione di gioco in Serie A (due vs Napoli) per la prima volta dal 24 gennaio 2021 (due vs Sampdoria in quel caso).

Fonte: CdS