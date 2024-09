Impegni in tutto il mondo per i tesserati napoletani, Conte ha una squadra lontana dal Konami

Fino alla prossima settimana saranno ben dodici i giocatori del Napoli in giro per gli impegni con le proprie nazionali. Settembre è la finestra dedicata alle gare internazionali, come se già per i club non avesse avuto un peso la Coppa America e l’Europeo che ha restituito i calciatori quasi tutti ad agosto.

In ogni caso, ai quattro convocati da Luciano Spalletti (che ha lasciato a casa ancora Politano e Folorunsho che pure era stata la sua scommessa all’Europeo), c’è la chiamata della Spagna Under 21 per Rafa Marin (ancora a zero minuti con Conte), Rrahamni in Kosovo (contro Romania e Cipro), Anguissa in Camerun (contro Namibia e Zimbabwe per la qualificazione alla Coppa d’Africa), McTominay e Gilmour in Scozia (avversari Polonia e Portogallo), Kvara in Georgia (affronta la Repubblica Ceca e l’Albania) e infine Osimhen, l’epurato, in Nigeria, dove è atteso dalle gare con Benin e Ruanda.Quel che resta del Napoli si ritrova mercoledì pomeriggio a Castel Volturno, per la ripresa degli allenamenti. Poi un altro dopo, domenica.