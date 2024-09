Conte soddisfatto, ma polemico sulle regole del calciomercato: “Non è possibile chiudere le trattative a campionato in corso”

Il Napoli ha battuto il Parma ieri sera la Maradona per la terza giornata di campionato di Serie A, dopo una gara abbastanza in difficoltà nel primo tempo, e an che in parte del secondo. AL termine della gara vinta per 2-1 dagli azzurri, Antonio Conte in conferenza stampa ha sottolineato la sua soddisfazione senza però risparmiare chi di dovere per le regole assurde sui tempi del calciomercato, come riporta La Gazzetta dello Sport. “La vittoria in volata contro il Parma soddisfa Antonio Conte. La tensione si scioglie col passare dei minuti, ma non contro la tempistica del calciomercato che al tecnico del Napoli non va proprio giù: “Sul gol di Romelu ho chiesto mettere subito il pallone al centro perché mancavano ancora 11 minuti e il tempo per vincere c’era. È stata una prestazione di cuore, contro un’ottima squadra che ha giocatori forti fisicamente e che se va in pressione può far gol. Si poteva fare meglio sul gol subito, certo, ma prendiamo questi tre punti ben sapendo che c’è da lavorare dopo questa assurdità del calciomercato”.

Conte rincara la dose: “Non è possibile chiudere le trattative a campionato in corso. Così alleni giocatori che andranno via, mentre ne aspetti altri che non sai in che condizioni saranno. Questa è una regola assurda, va cambiata. Lo dico per tutti, non solo per noi. In panchina non avevo centrocampisti, abbiamo pregato perché non accadesse niente. Romelu è entrato con due allenamenti alle spalle. Si cambiano i format facilmente, anche le regole, sarebbe bene cambiare anche questa”.