Conte nel post gara: “Prendiamo i tre punti ma ecco dove dobbiamo migliorare”

Conte a fine partita ringrazia Lukaku e non solo: «Romelu mi aveva detto di avere trenta minuti, voleva fare un supplemento di allenamenti ma gli ho detto di evitare e di restare fresco. Onore alla squadra che non ha mai mollato. Suderemo ogni partita. Nessuna vittoria sarà scontata. Prendiamo i tre punti ma sappiamo che c’è da lavorare. Sul gol concesso potevamo fare meglio. Dobbiamo migliorare sulle palle inattive e nello sviluppo della manovra».

Factory della Comunicazione

L’allenatore del Napoli aggiunge: «Romelu è entrato con due allenamenti nelle gambe, Neres è arrivato da poco, ora sfrutteremo la sosta per mettere tutti i nuovi in condizione anche se McTominay e Gilmour andranno in nazionale e arriveranno a ridosso di Cagliari. Lo dico, il mercato aperto durante il campionato è un’assurdità allenando giocatori che vanno via e aspettando giocatori che arrivano solo alla fine. La regola va cambiata, lo dico per tutti. Oggi non avevo centrocampisti. Il mercato è stato difficilissimo ed è stato bloccato fino all’ultimo. Ci fosse stata la vendita di Osimhen, che contavamo di sbloccare, avremmo completato ancora di più la situazione e avremmo agito prima, ma è successo quello che è successo e allora va bene così. Per Osi mi dispiace, ma dispiace anche per il club che non ha monetizzato e dispiace per me non avendo potuto completare quello che andava completato. Ma il club ha mostrato coerenza. Reintegro di qualcuno? No, la rosa è questa. Mi dispiace».

Fonte: CdS