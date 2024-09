Con un tocco di rossetto ed un sorso di caffè, l’estate è di Da Vinci!

Forse abbiamo tutti bisogno solo di un motivetto da cantare, qualcosa che accompagni le nostre giornate. Se quel motivetto poi, ha dalla sua un po’ d’amore e di leggerezza e espressioni in cui ti puoi riconoscere, beh, allora ci sei: hai il tormentone estivo. Per amore di verità, occorre dire che quest’anno, nonostante programmi musicali, piattaforme su cellulari e feste di piazza, il vero “tormento”, ovvero il brano che ha imperversato su lidi, spiagge e serate di un’afosissima estate, non c’è stato, tranne il suo...un’autentica sorpresa. La vera “rivelazione” estiva è stata, infatti, quel “Rossetto e Caffè” di Sal Da Vinci che è diventato, giorno dopo giorno, voce costante dell’ estate 2024. Forse a livello nazionale la eco non sarà stata come in Campania e nel sud dell’Italia, dove la canzone dell’artista partenopeo è stata una vera e propria “scoperta” per molti, ma basta farsi un giro sui più famosi social per vedere l’impatto che il brano ha avuto. I numeri dicono che oltre ad essere ascoltatissima su Spotify, dove ha superato 8,5 milioni di streaming ed è l’unica presenza italiana nella Global del servizio musicale digitale, la canzone di Da Vinci è tra le più utilizzate come suono in sottofondo su TikTok ed il video ufficiale su Youtube ha raccolto oltre 16 milioni di visualizzazioni ed è, attualmente, il secondo video musicale più visto in Italia. Forza dell’estate, dell’amore, delle storie semplici e della…lingua napoletana. Sì, perchè il motivo, piacevole, orecchiabile, armonioso, presenta nel testo delle espressioni in napoletano, visto che, come ha detto lo stesso autore in un’intervista: “Ci sono cose che in italiano sono belle, ma in napoletano hanno più forza, sono più efficaci. Così abbiamo registrato la versione attuale con frasi in lingua napoletana e la cantano dappertutto”. Sole, mare, amici, musica…un tocco di rossetto ed un sorso di caffè. Convinti davvero che ci sia bisogno di più?

Factory della Comunicazione

Ludovica Raja