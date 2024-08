Osimhen al bivio affondo Al-Ahli, oggi altro incontro. Il Chelsea blindato dal salary cap e il Psg non si muove. I dettagli

Factory della Comunicazione

V ictor Osimhen è nell’elenco del Chelsea che è ancora alla ricerca di una prima punta per Maresca. Il giocatore piace, interessa, ma c’è un ostacolo che rende l’affare difficile, complesso: l’elevato ingaggio e le pretese del nigeriano in vista del nuovo contratto. Osimhen guadagna oltre dieci milioni all’anno col Napoli fino al 2026. Una cifra che stona con i paletti del nuovo salary cap che frena ogni tentativo d’affondo da parte del club inglese. Vuole approfittarne l’Al-Ahli che prova a mettere la freccia per il nigeriano. Lo fa con mosse concrete avvalorate dalla presenza in Italia di una delegazione della società. Sul piatto a quanto pare ci sarebbe una ricca proposta contrattuale per l’attaccante del Napoli con l’apertura all’inserimento di una clausola rescissoria.

PRESSING. Solo pochi giorni fa Osimhen aveva rifiutato l’ultimo pressing del club della Saudi Pro League, ma l’Al-Ahli non si è arreso e sta preparando il nuovo affondo. La proposta in elaborazione sarebbe shock, circa 30 milioni a stagione per 4 anni, ma al momento non ancora formalizzata. Osimhen, d’altronde, andrebbe convinto non solo da un punto di vista economico ma soprattutto di progetto. Il nigeriano, infatti, ha sempre sperato di continuare a giocare in Europa e per questo motivo aveva sempre declinato proposte provenienti da altri campionati. Ma a due giorni dalla chiusura del mercato europeo è tempo di valutazioni alternative dato che il Psg – il suo primo obiettivo – non affonda, e il Chelsea, come detto, pur apprezzando il giocatore, difficilmente riuscirebbe ad accontentarlo da un punto di vista economico.

L’INCONTRO. Così, ecco l’avanzata dell’Al-Ahli, da tempo attento alla situazione Osimhen. Il club seguiva da lontano la vicenda aspettando il momento opportuno per farsi avanti. Un primo approccio c’era stato con una prima proposta al Napoli vicina ai 70 milioni. Una cifra ritenuta non ancora adeguata, ma il club di De Laurentiis è disposto a trattare. Prima, però, va convinto il calciatore. Oggi il club arabo continuerà a trattare con Osimhen e anche con il club azzurro: vogliono un incontro. Oltre all’aspetto economico si dotrebbe affrontare anche l’inserimento nel futuro ed eventuale contratto di una clausola rescissoria, a quanto pare una specifica richiesta del giocatore. Il Napoli sarà spettatore interessato del confronto.

IN EUROPA. E il Chelsea? La pista inglese non è mai tramontata, i Blues cercano un attaccante e Osimhen resta uno dei primi della lista, ma c’è il grosso problema ingaggio ad ostacolare, al momento, l’affare. Per i paletti del salary cap, infatti, non ci sarebbe paragone con l’offerta araba. Il Chelsea, pur permettendo a Osimhen di continuare a giocare in Europa e in Premier League, sua ambizione d’infanzia, non riuscirebbe mai ad arrivare a certe cifre. Osimhen è ad un bivio e il tempo scorre: lui vuole l’Europa, il suo grande desiderio era e resta il Psg, ma da Parigi c’è ancora silenzio dopo l’offerta di 210 milioni per Osi e Kvara rifiutata da Adl. Osimhen ha sempre declinato ogni proposta sperando in un nuovo tentativo dda Parigi. Ma la fine del mercato è vicina. Ecco perché l’Al-Ahli avanza e fa sul serio mettendo sul piatto soldi, tanti soldi, per convincere Osimhen.

Fonte: CdS