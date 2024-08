TMW – Nonostante sia fuori dai piani di Conte, Mario Rui non si muoverà

In casa Napoli c’è da risolvere la situazione relativa a Mario Rui. Il portoghese, in maglia azzurra da sette stagioni, non rientra nei piani di Antonio Conte e già da diversi giorni si trova fuori rosa, al pari di Osimhen e degli altri esuberi in odore di uscita.

Secondo il portale TMW, nonostante sia destinato a non esser preso in considerazione dal tecnico salentino, l’ex Roma potrebbe comunque restare in azzurro. Mario Rui percepisce infatti 2,5 milioni ed il suo contratto scadrà nel 2026. E’ difficile pensare ad una risoluzione consensuale senza una buonuscita. Il terzino sperava di far ritorno in Portogallo, magari in un top club, ma non si registrano proposte e tutte le altre società non possono permettersi un ingaggio elevato.

Factory della Comunicazione

Su Mario Rui nelle scorse settimane si erano mossi con forza il San Paolo in Brasile (offrendo un contratto fino al dicembre 2026), il Valladolid e il Lille. Il Napoli si era detto disposto a trattare per una cessione in prestito partecipando all’ingaggio, ma senza trovare consensi nel centrocampista. Per ora Mario Rui non si muoverà, in attesa delle ultime ore di mercato.