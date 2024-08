“Osimhen? No all’Arabia ma ancora non è detta l’ultima parola. Kvara pronto al rinnovo!”

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del Napoli. Gli azzurri sono impegnati in queste ore a completare il mercato in entrata e in uscita.

“Osimhen? Da quello che so, non vuole giocare nella Saudi League, ma le parti stanno parlando. Il giocatore vuole andare al Psg magari inserendo pure un’opzione su Kvaratskhelia per la prossima stagione. Kvara firmerà il contratto entro questa settimana e sarà inserita una clausola. Ripeto, credo che per Osimhen si troverà una soluzione. De Laurentiis ha già investito per Lukaku e ha speso più di 100 milioni di euro per dare il via libera alla rivoluzione del Napoli. La mentalità è completamente cambiata con Conte: ha fatto scoprire l’avversario e poi l’ha colpito in contropiede. Il Bologna ha comandato il possesso palla ma è stato sterile. Olivera è più difensore di Spinazzola ed è stato inserito proprio per avere maggiore equilibrio. Lobotka ha difficoltà nel centrocampo a due, ma in questo settore ci saranno novità. Sono cinque le squadre che si giocano la Champions, Inter, Juve, Milan, Bologna e Atalanta. Neres è un solista, nell’uno contro uno può creare grandi difficoltà all’avversario e per questo motivo ha bisogno di copertura. Buongiorno? E’ un difensore interessante, si è fatto sentire ieri e ha dato sostanza al reparto del Napoli. Di Lorenzo? Secondo me non può giocare braccetto, io sono convinto che arriverà pure un altro difensore. Skriniar? Magari, ha grande fisicità. Non penso che Mazzocchi faccia il titolare del Napoli in questa stagione. Rabiot? Il Napoli ha già individuato i due scozzesi, Mc Tominay e Gilmour”.