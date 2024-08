Gazzetta – E’ il giorno di Lukaku, atteso a Villa Stuart in mattinata

Oggi potrebbe essere il giorno che sancisce l’arrivo di Romelu Lukaku al Napoli, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Ma ieri il Napoli ha giocato su più tavoli e la partita più importante era quella da giocare con l’agente di Lukaku per superare gli ultimi nodi legati ai diritti d’immagine. Fumata bianca, anzi azzurrissima: Federico Pastorello e il presidente De Laurentiis hanno trovato un punto d’incontro, così all’alba il centravanti belga salirà su un volo privato che dal Belgio lo condurrà a Roma, nello stesso aeroporto in cui un’estate fa era cominciata la sua avventura in giallorosso. Ma stavolta è tutto diverso: Lukaku svolgerà le visite mediche in mattinata e firmerà un contratto triennale da 6 milioni netti più bonus. E poi corsa a Castel Volturno, dove finalmente potrà riabbracciare Antonio Conte, il suo tecnico del cuore. Antonio ha spinto sin dal primo giorno, sa che con Lukaku al cento per cento sarebbe più facile centrare l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions. Intanto il suo Napoli contro il Bologna sembrava già pronto ad accogliere Lukaku al centro dell’attacco, con giocate verticale a cercare proprio la sponda nel 9 per gli inserimenti dei trequartisti. Romelu è il terminale perfetto per il sistema di gioco contiano, come ha dimostrato nel biennio vissuto insieme all’Inter: 64 gol in 95 partite, con uno scudetto. Romelu è felice, vuol tornare a sentirsi re: è il miglior biglietto da visita per i sogni dei napoletani”.

Factory della Comunicazione