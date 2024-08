Gazzetta – Contromossa del Chelsea per Osimhen, ecco la situazione

Il mercato calcistico a volte ha degli intrecci strani, come quello che si potrebbe creare fra il Napoli ed il Chelsea per Lukaku e Osimhen. La Gazzetta dello Sport scrive: “Il blitz del d.s. Giovanni Manna a Londra era stato risolutivo per sbloccare l’empasse su Lukaku: quarantott’ore di trattative per arrivare alla definizione dell’acquisto tanto invocato da Antonio Conte. Al Chelsea andranno 30 milioni più il 30 per cento della futura rivendita fino a un massimo di 15 milioni aggiuntivi, mica male per un giocatore che da anni viveva ogni estate in attesa di trovare “il prestito” giusto. Ma quei giorni londinesi sono serviti anche al Chelsea per capire lo stato dell’arte della situazione Osimhen: i Blues avevano tentato un primo approccio dichiarandosi disponibili all’arrivo in prestito del centravanti nigeriano. Formula inaccettabile per De Laurentiis, che ha rispedito al mittente la proposta. E allora ieri il Chelsea ha alzato il telefono, ha contattato Roberto Calenda – agente dell’attaccante – e il Napoli per dire di essere pronto a formulare nelle prossime ore un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo di Osimhen, per mettere fine al tormentone dell’estate”.

Factory della Comunicazione