Conte vuole volare con la “KLN “. Antonio ha un trio d’attacco di livello mondiale

Con Politano un poker Champions che farà impazzire il Maradona

V olare, si può. Con il calcio e con la fantasia: questa è la storia di un tridente pazzesco con un georgiano abracadabra, un bomber belga e un giocoliere brasiliano. Kvaratskhelia-Lukaku-Neres, frecce azzurre al Maradona. Un claim che neanche i geni della pubblicità: KLN. E il Napoli volerà.