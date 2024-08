A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicola Mora, doppio ex di Napoli e Parma che ha parlato del mercato e della prossima gara azzurra. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Factory della Comunicazione

L’acquisto di Lukaku è molto oneroso: cosa ne pensa, potrà fare la differenza?

“Quest’investimento è una vera novità per il Napoli di De Laurentiis, e questo lascia pensare chiaramente come la situazione sia grave dopo la stagione dell’anno scorso. Conte darà il massimo, ancor di più ora che ha l’attaccante che desiderava da inizio stagione. Sa bene cosa può dare al suo Napoli. Lukaku non ha fatto tantissimi gol, ma con Conte potrà fare la differenza in Serie A: sono fiducioso, ed ho stima nei riguardi di Conte”.

Mazzocchi non è il top tecnicamente, ma suda sempre la maglia: sta giocando bene?

“Non sta sfigurando, ha grande dinamicità, oltre al fatto che ha voglia perché è napoletano. Lui può ricoprire un ruolo importante nell’arco di quest’anno, visto che Di Lorenzo sta giocando come terzo di difesa. Nel frattempo può crescere Rafa Marin, quindi il capitano potrebbe giocare come quarto a destra. Ora è presto per fare proclami, però le basi sono importanti”.

Cosa deve temere il Napoli del Parma? E, mister Pecchia, cosa avrebbe potuto dare al Napoli?

“Pecchia è un allenatore importante, è di campo, lavora bene ed ha un passato importante perché ha avuto grandi maestri, e, soprattutto, gioca bene. Il Parma è giovane, spavaldo, spensierato, ha fatto punti perché giocano bene e l’ambiente è sano per far giocare giocatori di quel calibro. Quando verranno al Maradona, non avranno nulla da perdere.

Pecchia conosce bene Napoli e conosce bene Conte: per questi ultimi sarà un ottimo test prima della sosta, quando si vedrà ancor di più la mano dell’allenatore. Se il Napoli ha scelto Conte è per ritornare subito in alto, ma sicuramente se non fosse arrivato lui, che è fra i migliori allenatori italiani, Pecchia sarebbe stata un’ottima alternativa”.