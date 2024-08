Monica Scozzafava, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli dove ha parlato del Napoli:

“Di Lorenzo verrà utilizzato come braccetto. Questa città ha una passione calcistica enorme e ti prende molto, ma resta sempre un po’ diffidente e la settimana che è passata è stata spiacevole per certi versi. Sentivo già qualche mormorio sul valore che Conte porta al Napoli. Questo è il valore, ma Conte ha bisogno di tempo per prendere le misure della squadra che ha sì conosciuto in ritiro, ma ha dovuto avere le prime verifiche sul campo.

Certe fragilità c’erano ancora ed è corso ai ripari per provare a sanarle. Ha completamente capovolto la strategia del Napoli dal punto di vista societario e finanziario. Si sta investendo su un giocatore su cui si è certi di non poter fare plusvalenza come Lukaku, ma decide Conte e De Laurentiis attingerà dal tesoretto che ha messo da parte in diversi anni di gestione. Non ricordo un mercato così da parte del Napoli in passato, De Laurentiis e Conte hanno deciso per la ricostruzione partendo da una base e uno zoccolo duro. Il Napoli si toglierà le sue soddisfazioni, mi è piaciuto vedere il vero Conte e non più quello di Verona con le braccia conserte.

Kvaratskhelia?

La libertà che gli ha dato Conte si nota, è stato impressionante e questo è un punto a favore di questo allenatore che appena arrivò disse che sia Kvara che Di Lorenzo non si sarebbero dovuti muovere da Napoli”.