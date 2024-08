Osimhen e il capitolo cessioni, le ultime di mercato

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato:

Factory della Comunicazione

“Quale futuro per Osimhen? Non è che il PSG non lo cerchi, ma ha capito bene il giochino di mercato… Il Chelsea ha altre idee, così come l’Arsenal: quindi i parigini hanno capito che sono l’unica squadra concreta ad essere su Osimhen. Il nigeriano non ha mai cambiato idea: non vuole andare in Arabia, ha 25 anni e vuole fare lo step successivo in Europa. Il PSG gioca al ribasso, forte dell’intesa con il calciatore. E ogni giorno che passa, il prezzo del Napoli scende: non so se gli azzurri ricaveranno più di 65-75 milioni di euro… La clausola ormai si è dimezzata. Cessioni Napoli? Gaetano può tornare a Cagliari, c’è fiducia. Per Folorunsho, l’accordo tra calciatore e Lazio c’è già. I biancocelesti dovrebbero cambiare la formula, passando a prestito con obbligo di riscatto. Mario Rui difficilmente andrà al San Paolo, visto che senza buonuscita del Napoli non può chiudersi. Zerbin dovrebbe andare al Monza. Juan Jesus non è in cima alle preferenze di Conte, ma non ha molta voglia di andar via. Il mercato turco e arabo chiuderanno in pieno settembre. Uno degli esuberi potrebbe finire anche in quel mercato”.