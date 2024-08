Napoli, non solo McTominay e Lukaku! Conte chiede un esterno: idea Ebimbe dell’Eintracht

Junior Dina Ebimbe il nuovo potenziale obiettivo di mercato del Eintracht Francoforte e potrebbe essere il rinforzo ideale per Antonio Conte ora alla ricerca di una opzione per gli esterni. Si chiamail nuovo potenziale obiettivo di mercato del Napoli . Il francese classe 2000 gioca in Bundesliga con l’e potrebbe essere il rinforzo ideale per Antonio Conte ora alla ricerca di una opzione per gli esterni.

Ebimbe è nato a Stains nel novembre 2000, lo scorso anno ha collezionato oltre 40 presenze con anche 10 gol in tutte le competizioni. Può giocare da esterno di centrocampo, ma premia la sua duttilità: nei mesi in Bundesliga ha giocato come vertice sinitro o addirittura come esterno offensivo.