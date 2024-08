Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Luca Marchetti. Queste le sue parole:

Il Napoli sta per chiudere Lukaku e McTominay?

“Si sta provando a chiudere con Lukaku per i diritti d’immagine, il matrimonio non poteva non farsi e stanotte si sono limati i dettagli. Il Napoli sta facendo uno sforzo importante anche con gli arrivi di Neres e McTominay, c’è un’inversione di rotta rispetto al passato. Per competere per lo Scudetto con Inter e Juventus servivano investimenti importanti anche per le alternative, anche se Lukaku sarà un titolare.

Osimhen si allena a parte, non so come si metteranno d’accordo e non so se ci saranno margini da una o l’altra parte. È impensabile che un giocatore così importante possa star fuori. Un giocatore che fa così la differenza tenerlo fuori sarebbe un delitto, anche per il giocatore stesso. Venerdì chiude il mercato in Europa, ancora non è cambiata la data araba e rimanere fuori non penso sia un’opzione. Il Napoli si sta prendendo un rischio, ma sia chiaro che il Napoli non fallisce se non vende Osimhen. Ha la forza economica per reggere un anno con una spesa in più. Io leggo in positivo questa situazione, c’è la voglia di essere competitivi visto che la Champions è un obbligo per il Napoli il prossimo anno”.