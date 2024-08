Ecco le date del calciomercato in Medio Oriente

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato estivo in Europa. Il gong finale in Italia, a causa del big match Atalanta-Inter, è fissato per venerdì 30 agosto non più alle 20:00 ma a mezzanotte.

Factory della Comunicazione

Varie sono le operazione in ballo in cui è coinvolto anche la Serie A, una delle più onerose è quella in cui è coinvolto Victor Osimhen.

Finito da tempo nel mirino dei club sauditi, a far sul serio in queste ultime ore è l’Al-Ahli che ha presentato un’offerta tra i 65 e i 70 milioni di euro al Napoli. A rifiutare, finora, è stato il giocatore poiché vorrebbe inserire nel contratto con il club saudita una clausola rescissoria in modo poi da potersi liberare più facilmente sin dai prossimi mesi.

La richiesta del giocatore, però, non è stata finora accolta dal club in cui, tra gli altri, militano anche Mahrez, Firmino e Gabri Veiga.

Il patron De Laurentiis, però, confida ancora nella buona riuscita dell’affare Osimhen con il club del Medio Oriente poiché può contare sulla variabile tempo.A differenza di quanto accade in Europa, infatti, in Arabia Saudita il sipario sul mercato calerà martedì 3 settembre e non venerdì sera.

Qualora non arrivassero proposte concrete dai top club europei entro venerdì, dunque, l’attaccante nigeriano potrebbe trovarsi spalle al muro e sarebbe costretto a trasferirsi in Arabia Saudita per non restare un anno fuori rosa. Fonte: Mattino.it