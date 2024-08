Zazzaroni: “McTominay, Gilmour e Lukaku giocatori enormi. Conte pretende l’eccellenza”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Contro il Bologna ho visto un altro spirito, tutto il secondo tempo mi è molto piaciuto il Napoli di Conte. Il nuovo tecnico per il tipo di didattica e mentalità è il valore aggiunto del Napoli, mi sa che è tornato il vero Conte. Riesce a trasferire alla squadra il giusto spirito, poi c’è il mercato. I nomi che stanno arrivando sono di altissimo livello. Lukaku, Gilmour e McTominay sono elementi di enorme valore, il livello che pretende Conte è di assoluta eccellenza.

Il problema di Osimhen è che il mercato in Arabia si è bloccato ed il cartellino ha un prezzo molto alto. Anche 80-90 milioni sono improponibili in questo periodo. Siamo dentro in un cul-de-sac, non so se il Psg sarà disposto a spendere queste cifre. Se non ci fosse stato l’anno scorso oggi non ci sarebbe Conte.

Kvara e Di Lorenzo non sarebbero a Napoli adesso. Il Napoli ha rifiutato un’offerta di 250 milioni per Kvara ed Osimhen l’anno scorso dopo lo scudetto. Poi è cambiato lo scenario. L’Arabia da gennaio non spende più ed in Inghilterra cinque società sono state vittime del settlement agreement. Con un altro allenatorenon sarebbero aadesso. Il Napoli ha rifiutato un’offerta di 250 milioni per Kvara ed Osimhen l’anno scorso dopo lo scudetto. Poi è cambiato lo scenario. L’Arabia da gennaio non spende più ed in Inghilterra cinque società sono state vittime del settlement agreement.

Con l’arrivo di Lukaku ci sarà fisicità e vena realizzativa unica. Sono numeri che dimostrano che se hai giocatori molto rapidi come Kvara e Neres avere un finalizzatore con le medie realizzative di Romelu fa la differenza. Il Napoli deve registrarsi ed appena lo fa lotterà per obiettivi molto importanti. Marcare Lukaku non è facile e ricordo una partita di Buongiorno che lo annullò. Ho un dubbio: Di Lorenzo nei tre non mi convince”.