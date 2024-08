Serie A, la Juve cala il tris a Verona e si porta in vetta! Decidono Vlahovic e Savona

Prova di forza della Juventus! La squadra di Thiago Motta conferma le buone impressioni dell’esordio contro il Como e rifila un altro tris, stavolta ai danni del Verona reduce a sua volta dall’exploit contro il Napoli. E’ solo la seconda giornata e siamo al 26 agosto, ma la posta in palio al Bentegodi può dirsi già importante: chi vince balza da solo in vetta.

Il match si sblocca dopo 28 minuti grazie a Dusan Vlahovic: l’azione parte da Locatelli che strappa palla a Duda e la offre a Yildiz, bravo poi a servire il centravanti serbo che non perdona e porta in vantaggio la Vecchia Signora. Nel giro di poco, arriva anche il raddoppio con Savona, al primo gol in Serie A, dopo una ripartenza culminata in un traversone di Mbangula sul secondo palo per il trequartista prodotto del vivaio (e già a segno sullo 0-0 ma in fuorigioco).

Nella ripresa lo spartito non cambia e basta una manciata di lancette per il terzo gol bianconero, arrivato su rigore trasformato da Vlahovic dopo un fallo di Tchatchoua su Mbangoula, questa sera davvero imprendibile. Da qui in avanti è accademia e non accade più nulla di rilevante, se non gli esordi di Rouhi e Kalulu. La Juve può festeggiare il primato solitario aspettando la Roma allo Stadium, mentre i gialloblu di Paolo Zanetti cercheranno il riscatto in quel di Marassi contro il Genoa.

Di seguito il tabellino del match (fonte calciomercato.com):

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Magnani (dal 11′ s.t. Frese); Belahyane, Duda (dal 40 ‘s.t. Silva); Livramento (dal 11′ s.t. Alidou), Suslov, Lazovic (dal 19′ s.t. Harroui); Mosquera (dal 11’ s.t. Tengstedt). All. Zanetti.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (dal 32′ s.t. Kalulu), Bremer, Gatti (Dal 40′ s.t. Danilo), Cabal (dal 32′ s.t. Rouhi); Locatelli, Fagioli; Cambiaso (dal 40′ s.t. Anghele), Yildiz, Mbangula (dal 23′ s.t. Luiz); Vlahovic. All. Thiago Motta.

Marcatori: 28′ p.t. Vlahovic, 39′ p.t. Savona, 8′ s.t. Vlahovic

Arbitro: Antonio Giua

Ammoniti: 7 s.t. Tchatchoua, 10′ s.t. Duda