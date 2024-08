“Osimhen, gestione sbagliata sin dal rinnovo. In Europa solo il PSG potrebbe farsi avanti”

Nel corso del suo intervento ai microfoni di 1 Football Club, Arturo Minervini si è soffermato anche sul mercato del Napoli, condizionato ancora dalla mancata cessione di Victor Osimhen.

Per lei, chi ha deciso di non far giocare Osimhen?

“La convinzione comune era quella di trovare una soluzione subito dopo il rinnovo di Osimhen. Quindi, è stata presa la decisione – secondo me sbagliatissima – di tenerlo in naftalina. Perché se lo togli dal campo, lo togli anche dal mercato. Tenerlo fermo per tre mesi, è stata una scelta deficitaria. Cosa accadrà? Calenda ha chiuso all’Arabia, con quel comunicato. Quindi, se nessuno accontenta le richieste del Napoli, cosa succede? Non c’è tempo per imbastire una trattativa così importante all’ultimo giorno di mercato”.

Questa famosa squadra che potrebbe farsi avanti all’ultimo giorno, offrendo 40/50 milioni, quale può essere?

“Credo sia il Paris Saint Germain. Non può giocare solo con Asensio. Kolo Muani non è all’altezza. Penso che la strategia dei francesi, in concordia con Calenda ed Osimhen, sia quella di arrivare sotto data. Sta a De Laurentiis imporsi e dire di no. Sarà difficile, staremo a vedere: in questo calcio, serve qualcuno che dica di no”.