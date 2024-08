“Napoli, Conte comincia ad entrare nella testa del gruppo. Osimhen? Senza offerte, in tribuna”

Arturo Minervini, giornalista e conduttore di Sedici Napoli su Ottochannel, ha parlato ai microfoni di 1 Football Club degli azzurri, reduci dal 3-0 rifilato al Bologna.

Ieri prestazione almeno da 8: che ne pensa?

“Il calcio d’agosto riserva tante sorprese. Il Napoli ha toppato la prima, ma ieri ha dato ottime risposte. Ci sono dei fotogrammi che restano di questa partita: quell’azione in cui sia Lobotka che Anguissa si buttano in scivolata per recuperare un pallone a centrocampo. Ieri è stata una serata intensa, piena di emozioni. Conte sta iniziando ad entrare nella testa dei giocatori”.

C’è stato questo comunicato stampa di Calenda: come interpreta quanto ha scritto?

“Calenda ha fatto delle promesse al Napoli che non sono state mantenute. Di offerte faraoniche che non sono arrivate. Siamo al 26 agosto a fare i calcoli di una situazione che rischia di non sbloccarsi. Dice che è un giocatore del Napoli, allora perché non gioca? Poi, parla di offerte importanti, anche lo scorso anno. Ci si riferisce alla doppia offerta del PSG, per Osimhen e Kvara. Da lì, non ci sono più nuove trattative. Sembra una tavola apparecchiata per sfavorire il Napoli. Se non arrivano offerte, rimane in tribuna”.