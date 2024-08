Fava Passaro: “Meno possesso palla e ripartenza; curioso di vedere Lukaku”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Dino Fava Passaro, doppio ex di Napoli e Bologna. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Troppo Napoli per il Bologna?

“Dopo quel che è successo l’anno scorso, anche dopo la prima giornata, questa vittoria ha un sapore molto molto buono. Va a fare morale su tante cose.”

Grazie alla cessione di Osimhen, può sbloccarsi il mercato. Se fosse il Napoli, accetterebbe quest’offerta di circa 70milioni dall’Arabia? Non è poco per il suo valore?

“Secondo me il mercato va’ chiuso prima dell’inizio del campionato. Per me è vergognoso, il mercato va’ chiuso prima. Faccio questa battaglia anche con altre persone. Capisco che si deve fare cassa, effettivamente è normale che il Napoli deve aspettare fino all’ultimo momento per aspettarsi un’offerta maggiore, ma non so quanto possa temporeggiare perché serve completare la squadra”

In media, il Napoli è stato un chilometro orario più veloce rispetto al Bologna: merito degli allenamenti di Conte?

“È un ottimo risultato soprattutto perché siamo all’inizio del campionato. Se già siamo ad alti livelli alla seconda giornata, andrà ancora meglio lungo il corso della stagione”.

Ieri il Napoli ha lasciato il possesso palla al Bologna: è stata un’eccezione per il gioco degli azzurri, ma è stato efficace.

“Questo sta nell’ordine delle idee del calcio di Conte: l’idea è quella di far salire la squadra per colpirla in contropiede. Quando sei in possesso palla e non trovi lo sbocco giusto, fai fatica. Invece lasciando giocare gli avversari, puoi trovare più spazi, infatti ci sono state delle ripartenze micidiali”.

Da attaccante ad attaccante: cosa porterà Lukaku ai partenopei?

“Sono curioso, perché le ultime annate di Lukaku non sono eccellenti. Avrei tenuto Osimhen. Però, con Lukaku, puoi giocare lanciando il pallone in avanti, perché può giocare spalle alla porta e di sponda con i suoi compagni di squadra. Sono curioso di vederlo all’opera”.

Verdone aveva consigliato Spinazzola al Napoli. Lei si trovò a trattare con Christian De Sica e De Laurentiis. Allora, non è una leggenda metropolitana?

“Non è una leggenda, però va specificata onde evitare dei ricamini. È stato un caso quando sono stato a Castelvolturno e c’era Christian De Sica. Per me è stato un piacere incontrarlo. Riuscii quasi a convincermi, mi disse che avrei fatto bene a Napoli, ma non prese parte alla trattativa. Sono state dette delle cose ridicole. Io non penso che De Sica si trovasse lì per la mia trattativa. Mi suggerì di accettare perché era fiducioso che avrei fatto bene. Ma io avevo parlato con Marino. Può anche essere divertente, lo capisco. Ma se lo fanno le testate giornalistiche, è ridicolo”