Conte entusiasta: “Avevo chiesto che il Maradona facesse il Maradona e lo ha fatto”

Il Napoli ha battuto ieri il Bologna per 3-0 al Maradona, per la seconda giornata di campionato di Serie A, ed il primo ad essere entusiasta per questa vittoria è stato proprio il tecnico Antonio Conte, come sottolinea il Corriere dello Sport. “CONTE. «È arrivata una grande risposta dopo il secondo tempo di Verona. Anche dei nostri tifosi: avevo chiesto che il Maradona facesse il Maradona e lo ha fatto. Non avevo alcun dubbio. Dovevamo dare un segnale ed ero sicuro dei miei ragazzi: non ho il controllo del risultato finale, ma sono persone perbene e li vedo lavorare», dice un Conte stanco ma super soddisfatto. «Mi sono emozionato per la prima vittoria da allenatore del Napoli al Maradona. Ci tenevo tantissimo. E ci dà fiducia: è un punto di partenza, sono felice del senso di unione che s’è respirato. Ora continuiamo e pensiamo al Parma». E Lukaku? «Non dico nulla, non è ancora ufficiale. Ma sono felice per Kvara, per come si allena, e per uno straordinario Di Lorenzo. E poi per Buongiorno, un grande acquisto: quando smette Giovanni può diventare il capitano». Alla ripresa dovrà essere valutato Politano: ieri ha chiesto la sostituzione”.

Factory della Comunicazione